Промышленность Подмосковья стимулирует рост спроса на грузоперевозки в регионе

В 2024 году он прибавил еще 16,6% к прошлогодним объемам. Динамика развития данного сектора влияет на логистическую отрасль: промышленники за 2024 год отгрузили товаров собственного производства на сумму 1,4 трлн рублей (+20,3% к показателям 2023 года). С данными регионального Министерства экономического развития соглашается бизнес.

Например, в ГК «Деловые Линии» среднемесячные темпы прироста грузооборота в Подмосковье составляют 5%, что стимулирует логистического оператора к расширению складских мощностей. О переезде подразделения на новый адрес в Красногорске перевозчик сообщил редакции, акцентируя внимание на увеличение площади нового склада в два раза. Отметим, самыми популярными грузами к доставке в регионе, закономерно, являются оргтехника, оборудование, запчасти, мебель и светильники.

Основание прогнозировать дальнейший экономический рост в Подмосковье существует. Эксперты сообщают о необходимости увеличения темпов строительства складов. Напомним, что по итогам I квартала 2024 года в Москве и Московской области было введено в эксплуатацию 389 тыс. кв. метров складской недвижимости, что стало наиболее высоким показателем среди аналогичных периодов за последние восемь лет.