Прооперированный Агутин будет вынужден принимать лекарства всю жизнь

Артист пережил срочную операцию по удалению блуждающего тромба. Ему предстоит пить назначенные препараты на протяжении всей жизни.

55-летний исполнитель хита «Половина сердца» идет на поправку после проведенной операции на сосудах. Ему успешно удалили блуждающий тромб. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», врачи рекомендовали артисту покой и назначили необходимые препараты.

Агутин теперь будет принимать специальные таблетки для разжижения крови, которые предотвращают появление новых тромбов.

С момента операции не прошло и недели, а звездный пациент уже вернулся к работе. Он не намерен пропускать новогодние заказы и программы, хотя врачи и настоятельно рекомендовали ему отдыхать. В своем личном блоге Агутин поблагодарил фанатов за поддержку и переживания.