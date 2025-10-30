Пропавший Усольцев исчез в тайге перед подачей отчета по грантам

В Красноярском крае ведутся поиски предпринимателя Сергея Усольцева, его супруги и пятилетней дочери. Связь с ними пропала в конце сентября, когда семья находилась в таежном районе. Об этом сообщает RT .

По данным СМИ, Усольцев управлял компанией, выпускающей лакокрасочную продукцию. На 14 октября он был обязан предоставить отчет о расходовании государственных грантов. После исчезновения отчет так и не был направлен. На счетах компании и самого предпринимателя остались значительные денежные средства, что стало основанием для дополнительной проверки финансовых операций.

По информации добровольцев, поисковые мероприятия начались только на четвертые сутки после исчезновения, что могло усложнить работу: часть следов могла быть уничтожена погодными условиями и животными.

Волонтеры отмечают, что подобные случаи в районе уже были. Шесть лет назад там же исчез мужчина, занимавшийся сбором грибов. Найти его не удалось.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются. Официальных версий причины исчезновения следствием пока не озвучено.

Ранее сообщалось, что странные гудки на телефон Усольцева поступали на его рабочий телефон.