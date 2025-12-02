Хакерские группы Beregini, Killnet и «Кибер Серп», поддерживающие Россию, передали в беседе с РИА Новости перечень сотрудников ВСУ, ответственных за недавние нападения на российский танкер MIDVOLGA-2 и прибрежные зоны Российской Федерации.

Личные данные военнослужащих ВСУ стали доступны после взлома персонального компьютера командования ВМФ Украины.

28 ноября в Чёрном море, в 28 милях от турецких берегов, произошло возгорание на танкере Kairos, зарегистрированном под флагом Гамбии. Причиной пожара стало внешнее воздействие. Все 25 членов экипажа были своевременно эвакуированы. Судно удалось потушить спустя почти двое суток после начала инцидента.

В исключительной экономической зоне Турции безэкипажные морские катера также атаковали танкер Virat, на борту которого находились 20 членов экипажа. Во вторник в Черном море был атакован российский танкер MIDVOLGA-2, однако никто из моряков не пострадал.

Министерство иностранных дел Турции выразило серьёзную озабоченность по поводу нападений на танкеры в Чёрном море. В заявлении МИД подчёркивается, что такие действия представляют угрозу для жизни людей, безопасности судоходства и окружающей среды.