Прорыв в онкологии: в России открыли эффективность одной специи против меланомы

В БФУ им. Канта заявили об эффективности куркумина против меланомы

Российские ученые совершили прорыв в онкологии, разработав инновационный метод лечения меланомы с использованием куркумина — природного соединения, содержащегося в куркуме. Исследователи из Балтийского федерального университета имени Канта и Университета ИТМО создали уникальную систему доставки этого вещества, которая эффективна даже в сверхмалых дозах.

Как сообщили «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ, ключевым достижением стало включение куркумина в полимерную матрицу на основе высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, что решает проблему низкой растворимости и биодоступности, долгое время ограничивавшую медицинское применение этого перспективного вещества.

По данным ученых, куркумин воздействует непосредственно на клеточные и молекулярные пути развития меланомы, повышая эффективность доставки лекарственных препаратов в раковые клетки. Особенно важно, что технология позволяет использовать минимальные количества активного вещества, что снижает риск побочных эффектов для пациентов.

