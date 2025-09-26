Гематолог назвала первые сигналы развития самого опасного рака

Более 220 тысяч россиян сегодня живут с диагнозами рака крови и лимфатической системы — это сопоставимо с населением среднего областного центра. Как предупредила в беседе с RuNews24.ru гематолог клиники Docmed Полина Васильченкова, есть ряд сигналов, на которые нужно обратить внимание на первых стадиях.

Ежегодно регистрируется от 4 до 5 тысяч новых случаев лейкоза, причем главная опасность заболевания — в его способности маскироваться на ранних стадиях под обычные затяжные болезни. По словам врача, критически важным симптомам, которые требуют консультации гематолога, относятся немотивированная слабость, ночная потливость, появление синяков без видимых причин, кожные высыпания и боли в костях.

Ошибка в трактовке этих сигналов организма часто приводит пациентов к непрофильным специалистам, теряя драгоценное время. Современная диагностика лейкоза включает не только общий анализ крови, но и исследование костного мозга с генетическими тестами, позволяющими подобрать персонализированную терапию — от эпигенетического лечения до трансплантации стволовых клеток.

Однако, как подчеркивает эксперт по онкострахованию СК «Росгосстрах» Ольга Купцова, процесс лечения может занимать годы и требовать значительных финансовых затрат. В этом контексте особую актуальность приобретает онкострахование, которое не только покрывает расходы на терапию, но и предоставляет пациентам персонального врача-куратора, значительно повышающего шансы на успешное выздоровление.

