Число студентов-практикантов на станциях скорой помощи Подмосковья превысило 1,2 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Подготовка медицинских кадров начинается еще во время обучения. Практика на скорой помощи позволяет студентам получить бесценный опыт работы в реальных условиях, приобрести практические навыки и познакомиться с будущей профессией», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

В рамках практики студенты знакомятся с работой скорой помощи, учатся оказывать экстренную помощи на симуляционном оборудовании, обучаются работе с медицинским оборудованием. В обучении им помогают опытные наставники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что первичное звено трансформируется, чтобы отвечать всем запросам жителей.