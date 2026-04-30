Прощай, Египет: почему в 2026 году отдых у пирамид превратится в «туристический ад»

Египет официально берет курс на «туристический конвейер», планируя довести турпоток до рекордных 30 миллионов человек. Об этом пишет Турпром .

Математика катастрофы: 30 миллионов против истории

План, одобренный Комитетом Сената по туризму, выглядит блестяще только на бумаге. В реальности же инфраструктура древних объектов уже сейчас работает на пределе. Удвоение потока означает, что очереди к ключевым достопримечательностям вырастут вдвое, а время на фотосессию сократится до секунд. Попытки привлечь лоукостеры для перевозки миллионов новых туристов из Азии и Африки уже оборачиваются скандалами с многочасовыми задержками рейсов.

Задохнуться в гробнице: физический предел памятников

Главная трагедия кроется в уникальных фресках и саркофагах, которые физически не рассчитаны на «человеческий муравейник». В Долине Царей влага, которую выдыхают сотни людей, оседает на древних стенах. При тридцати миллионах посетителей доступ к гробницам либо станет запредельно дорогим «элитным» продуктом, либо приведет к быстрой деградации живописи. Гиды и охрана будут вынуждены работать в режиме конвейера. Вместо погружения в историю туристов ждет быстрый проход под крики «Ялла!», чтобы освободить место для следующей толпы.

Ценовой удар при падающем сервисе

Параллельно с ростом толп туристов ждет финансовое испытание. Резкий пересмотр валютных прайсов в отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха обещает аномально дорогое лето 2026 года. При этом переход на «масс-маркет» неизбежно ударит по качеству сервиса. Внимание к деталям и интересные экскурсии заменят сухими методичками для максимально быстрого обслуживания потока.

Последнее окно для поездки: почему 2026 год станет финалом

Специалисты туристической отрасли предупреждают, что текущий год — последняя возможность поймать баланс между комфортом и ценой. Новые дороги строятся, но расширить внутреннее пространство пирамид или храмов Луксора невозможно. Попытки развить «эко-туризм» в оазисах грозят уничтожением девственной природы ради быстрой застройки бетонными гостиницами. Египет, который мы знали как колыбель цивилизации, рискует окончательно превратиться в бездушную машину по выжимке денег.