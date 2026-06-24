РПЦ заступилась за москвичку, попавшую в колонию из-за кальяна на куличе

Русская православная церковь получила покаянное письмо от Ксении Белоусовой, осужденной за оскорбление чувств верующих из-за кальяна, сделанного из пасхального кулича, и направила в суд ходатайство о смягчении наказания. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Апелляционная жалоба Белоусовой будет рассмотрена 25 июня.

В апреле этого года москвичка Ксения Белоусова оказалась в центре скандала. В одном из столичных баров она использовала пасхальный кулич вместо чаши для кальяна, сняла процесс на видео и опубликовала ролик в соцсетях. Публикация вызвала возмущение верующих, и в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Мировой суд, учтя предыдущий приговор Белоусовой — три года условно за хранение наркотиков, назначил ей наказание в виде трех лет и 25 дней лишения свободы в колонии общего режима. В зале суда девушку взяли под стражу.

Однако теперь в деле появился новый поворот. Как рассказал Вахтанг Кипшидзе, Белоусова написала покаянное письмо в РПЦ, а церковь подготовила ходатайство в суд с просьбой смягчить приговор. Документ уже передан адвокату осужденной.

Ранее Белоусова признала вину и согласилась на досудебное соглашение, благодаря чему дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств. В своем последнем слове она подчеркнула, что регулярно посещает храм и уважает церковные традиции.

Апелляционная жалоба на приговор будет рассмотрена 25 июня. Ходатайство РПЦ может стать важным аргументом для суда при принятии решения.

Ранее в Москве вынесли приговор девушке, оскорбившей чувства верующих кальяном на куличе.