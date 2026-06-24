Бумеранг для Запада: Путин в Жуковском заявил, что санкции против российской авиации ударили по самим европейцам

Владимир Путин на совещании в подмосковном Жуковском нанес ответный удар по западной риторике: он заявил, что антироссийские санкции в сфере авиации ударили бумерангом по самим европейским перевозчикам и производителям.

Путин отметил, что ограничения, введенные против российского авиапрома, не достигли цели — вместо парализации отрасли они дали стимул для ускоренного импортозамещения. А вот западные авиакомпании, которые лишились возможности летать в Россию и обслуживать свои самолеты на российском рынке, ощутили серьезные финансовые потери. То же касается производителей Boeing и Airbus, которые потеряли миллиардные контракты и теперь вынуждены перестраивать логистику, теряя время и деньги.

Глава государства прямо сказал, что «те, кто принимал такие ограничения, сами понесли ущерб». Это заявление прозвучало на фоне осмотра новейших российских лайнеров — Ил-114-300, SJ-100 и МС-21, которые призваны полностью заменить импортную технику. Путин дал понять: Россия не просто выстояла, а перешла в наступление, создавая продукцию, которая уже превосходит западные аналоги по ряду характеристик. Тем самым санкционная война, начатая Брюсселем и Вашингтоном, обернулась против их же авиабизнеса.

Ранее Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западной.