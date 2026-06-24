На дочь Кристины Орбакайте обрушился хейт из-за роста

Уехавшая из РФ певица Кристина Орбакайте порадовала поклонников новым видео, в котором показала свою дочь, пишет Super. На кадрах 14-летняя девочка демонстрирует отличное владение испанским языком. Однако вместо того, чтобы оценить языковые навыки наследницы, подписчики обратили внимание на ее рост.

В комментариях развернулась дискуссия: одни заявили, что ребенку «не повезло» с ростом и она будет слишком высокой, другие же отметили, что это скорее преимущество, которое может помочь ей в будущем.

Многие фанаты вступились за девочку. Они напомнили, что высокий рост и внешность — это отличные данные для модельной карьеры. Поклонники похвалили и маму, и дочку за красоту, отметив, что Кристина правильно воспитывает наследницу и не дает ей комплексовать по пустякам.

Недавно Кристина и ее супруг Михаил Земцов посетили выпускной дочери в Майами. Девочка завершила обучение в средней школе. Семья уже готовится к следующему этапу образования. Где именно продолжит учебу дочка, певицы пока неизвестно.

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