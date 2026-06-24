«Могу станцевать на своем концерте, но не на корпоративе»: NILETTO отказался от стриптиза за огромный гонорар

Певец NILETTO (настоящее имя — Данил Прытков) дал откровенное интервью в шоу «Что о тебе думают?», пишет Super. В нем артист затронул тему денег, достоинства и личных границ.

На вопрос, стал бы Прытков танцевать стриптиз на корпоративе за 20 млн рублей, артист ответил категоричным отказом.

«Я могу раздеться на своем концерте, но не на частных мероприятиях с девушками», — заявил он.

По его словам, такое поведение противоречит его отношению к деньгам, собственному достоинству и статусу. Также он отметил, что у него есть девушка, которая бы не поняла такого поступка.

Однако на этом откровения не закончились. В другом интервью Ксении Собчак NILETTO признался в интимной связи с поклонницей, у которой были отношения. Артист рассказал, что не знал о помолвке девушки, когда они начали общаться, но даже после того, как узнал, продолжил близость.

Ранее певец Сосо Павлиашвили опроверг информацию о завершении концертной деятельности.