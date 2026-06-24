«Менговакс В»: в России зарегистрируют уникальную вакцину от менингококка

В 2026 году в России будет зарегистрирована первая отечественная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции «Менговакс В». Разработка ФМБА уникальна тем, что защищает сразу от пяти серогрупп — A, B, C, W и Y, включая серотип B, против которого не действуют четырехвалентные препараты. Заместитель гендиректора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Эллина Рузанова в беседе с RT рассказала, на каких технологиях создан препарат, кому он предназначен и когда появится для детей.

Менингококковая инфекция остается одним из самых опасных бактериальных заболеваний с высокими показателями летальности. Она передается воздушно-капельным путем, поражает мозг, сердце, суставы, почки и может привести к смерти или тяжелой инвалидности. В России ситуация осложняется тем, что циркулирует сразу несколько серогрупп возбудителя, и их лидерство меняется год от года.

Именно для решения этой проблемы разработана вакцина «Менговакс В». Как пояснила Эллина Рузанова, выбор состава не случаен: серогруппы A, B, C, W и Y наиболее распространены на территории страны. При этом их соотношение варьируется в зависимости от региона и времени года. До недавнего времени лидировала серогруппа W, связанная с крупными вспышками и высокой летальностью. Однако в первые месяцы 2026 года ситуация изменилась: 65% заражений пришлись на серогруппу A, а доля W снизилась до 8,9%.

Особенность новой вакцины — включение рекомбинантного компонента против серотипа B, на который приходится около 33% случаев, а в некоторых регионах — до 35%. Большинство существующих вакцин против этого штамма бессильны. При этом инфекция, вызванная серотипом B, часто переходит в менингококцемию (сепсис) и полиорганную недостаточность.

Технология создания препарата, по словам Рузановой, также уникальна: в составе используются полисахариды серотипов A, C, Y, W, конъюгированные с белком-носителем, и рекомбинантный компонент В, полученный на основе E. coli. Живых компонентов в вакцине нет, векторные технологии не применялись.

Кому и когда будет доступна вакцина

Сейчас «Менговакс В» регистрируется для взрослых. Но разработчики уже проводят клинические исследования с участием детей от двух до 17 лет — эти показания планируют утвердить в 2027 году. В этом году стартуют исследования с детьми от полутора до 23 месяцев, данные появятся в инструкции в 2028 году. Это важно, поскольку дети до пяти лет и подростки 13–17 лет находятся в группе повышенного риска.

Схема вакцинации — двукратная. По предварительным данным, иммунитет сохраняется несколько лет, не уступая существующим аналогам. Экстренная вакцинация также возможна после контакта с заболевшим, но важно помнить: иммунитет формируется в течение пяти-семи дней, поэтому вакцинация рассматривается как дополнительная мера к приему антибиотиков.

Разработчики позаботились и об удобстве использования: все компоненты находятся в одном флаконе, что снижает риск ошибок персонала. Хранится препарат при стандартной температуре +2…+8 °С, что позволяет использовать его в любом медицинском учреждении.