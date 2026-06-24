На чемпионате мира пройдет третий тур в группах: для кого это вопрос жизни и смерти

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке стартует третий, заключительный тур группового этапа. Некоторые команды уже гарантировали себе место, некоторые проведут последний матч и отправятся домой, но для большинства команд тур станет решающим. В плей-офф выходят по две лучшие команды из группы, а также восемь команд из 12 с третьих мест — по лучшим показателям.

Группа А

Мексика — 6 очков, Южная Корея — 3, Чехия, ЮАР — по 1

Мексика уже точно заняла первое место, и в игре с чехами у нее одна задача — дать сыграть голкиперу Гильермо Очоа на своем шестом чемпионате мира. Чехам же нужна только победа над хозяевами турнира. Точно так же ЮАР необходимо обыгрывать корейцев. Но те сами еще не гарантировали место в плей-офф, поэтому задача у африканцев будет крайне сложная.

Группа В

Канада, Швейцария — по 4 очка, Босния и Герцеговина, Катар — по 1

Фото: [ ФИФА ]

Первые две команды почти наверняка попадут в плей-офф, поэтому вполне могут скатать дружелюбную ничью — чтоб уж наверняка. Босния и Катар играют друг с другом, и обеим командам ничья смерти подобна. Каждый из соперников должен рубиться на победу.

Группа С

Бразилия, Марокко — по 4 очка, Шотландия — 3, Гаити — 0

Бразилия и Марокко почти в плей-офф, Гаити точно сыграет последний матч на турнире. Шотландцы в непростом положении, поскольку трех очков может не хватить для выхода из группы. Нужно бы зацепить хотя бы еще один балл, но в соперниках-то пентакампеоны.

Группа D

США — 6 очков, Австралия, Парагвай — по 3, Турция — 0

Американцы досрочно первые, Турция досрочно вылетела — одна из главных сенсаций группового этапа. Австралию и Парагвай в личной встрече ничья в принципе устроит. Особенно австралийцев, которые сохранят второе место в группе.

Группа Е

Германия — 6 очков, Кот-д`Ивуар — 3, Эквадор и Кюрасао — по 1

Фото: [ ФИФА ]

Немцы заняли первое место и могут устроить себе разгрузочный день. Африканцам достаточно ничьей с Кюрасао, чтобы сохранить второе место. А вот карибской команде нужна только победа — будет непросто. В тяжелое положение загнал себя Эквадор: обязательно нужно побеждать немцев. У бундестим, конечно, нет мотивации, явно будет серьезная ротация состава, но задача для латиноамериканцев все равно архисложная.

Группа F

Нидерланды, Япония — по 4 очка, Швеция — 3, Тунис — 0

Первые две команды практически в плей-офф, Тунис с позором вылетел — два крупных поражения с двумя разными тренерами. Голландцы могут оформить им и третье. Шведам важно не проиграть Японии, три очка — еще не гарантия выхода.

Группа G

Египет — 4 очка, Бельгия, Иран — по 2, Новая Зеландия — 1

Самая запутанная группа. Считавшиеся фаворитами бельгийцы проваливают турнир — всего один гол в двух матчах. Нужно реабилитироваться в матче с новозеландцами, которые, кстати, не потеряли шансов на выход из группы. Иран будет рубиться с Египтом. Вряд ли матч получится зрелищным, но точно — напряженным.

Группа Н

Испания — 4 очка, Уругвай, Кабо-Верде — по 2, Саудовская Аравия — 1

Уругвай на грани провала — нужно набирать очки в игре с легконогими испанцами. А вот Кабо-Верде имеет реальные шансы прорваться в плей-офф. Для этого необходимо обыграть Саудовскую Аравию, хотя может хватить и ничьей. Аравийцам нужна победа. Так что проходных матчей в этой группе не будет, шансы на продолжение борьбы есть у всех.

Группа I

Франция, Норвегия — по 6 очков, Сенегал, Ирак — 0

Фото: [ ФИФА ]

Тут все просто. Европейский сборные выиграли по два матча и разыграют первое место. Ждем дуэль супербомбардиров Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Сенегал при победе еще может рассчитывать на выход, но побеждать желательно крупнее. Ирак с разницей мячей «минус 6» фактически обречен.

Группа J

Аргентина — 6 очков, Австрия, Алжир — по 3, Иордания — 0

Аргентина досрочно первая. Осталось только выяснить, умеет ли кто-то у трехкратных чемпионов забивать, кроме Месси. Иордания прощается с первым в своей истории мундиалем. А вот у Австрии и Алжира будет рубка за второе место. В принципе, могут сыграть и на ничью. Команду Ральфа Рангника этот вариант устроит на сто процентов.

Группа К

Колумбия — 6 очков, Португалия — 4, ДР Конго — 1, Узбекистан — 0

Колумбия и Португалия в плей-офф. Команда Криштиану Роналду еще не официально, но с четырьмя очками и разницей «плюс 5» можно сильно не переживать. Конголезцам нужно обыгрывать Узбекистан. Но и у команды с постсоветского пространства минимальный шанс сохраняется: нужна победа с как можно большей разницей.

Группа L

Англия, Гана — по 4 очка, Хорватия — 3, Панама — 0

Первые две команды практически в плей-офф, Панама пакует чемоданы. Ей к тому же играть с Англией, а шаман из Ганы объявил, что снял проклятие с Харри Кейна. Немолодой хорватской команде было бы нелишним зацепить хотя бы очко с Ганой, победа же выведет, скорее всего, на второе место в группе.