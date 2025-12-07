«Прощай, пацан»: культовая роль в сериале «Реальные пацаны» стала последней для Дмитрия Красильникова

Актер Дмитрий Красильников, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», скончался на 46-м году жизни. Смерть наступила 6 декабря, сообщает МК .

Причиной смерти стал тяжелый инсульт. Артист находился в реанимации, но врачам не удалось его спасти. За два дня до смерти супруга Красильникова сообщила о его экстренной госпитализации в крайне тяжелом состоянии. В связи с этим были отменены все запланированные выступления.

Красильников был известен не только как актер, но и как организатор стендап-движения в Перми. Он также участвовал в телепроектах «Comedy Баттл» и «Смех без правил», а также вел интеллектуальные игры.

Коллеги и друзья характеризуют его как светлого и доброго человека, умевшего поддерживать окружающих и собирать людей вокруг себя.

