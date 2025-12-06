Эксперты по лжи обнаружили признаки неискренности в выступлении Ларисы Долиной на ТВ

Публичное обращение народной артистки Ларисы Долиной, в котором она рассказала о мошенничестве с ее квартирой, вызвало скепсис у профессиональных профайлеров и психологов. Специалисты по детекции лжи, опрошенные aif.ru , нашли в ее выступлении в шоу «Пусть говорят» признаки подготовленной и не до конца искренней позиции.

Врач-психиатр Василий Шуров обратил внимание на чрезмерную сдержанность и холодность певицы при рассказе о травмирующих событиях. По его мнению, это указывает не на спонтанное откровение, а на тщательно проработанный и отрепетированный с юристами текст.

Профайлер Илья Анищенко, анализируя речь артистки, пришел к выводу о наличии «очень сильного контроля речи», что характерно для заранее созданной версии событий. Ключевым сигналом для него стала необычная формулировка Долиной о причинах своего молчания, которую эксперт расценил как «умышленное умолчание» — способ уйти от прямой лжи.

Еще одним доказательством неискренности Анищенко назвал направление взгляда певицы. По его словам, взгляд, уходящий вниз и влево, является значимым маркером в профайлинге и свидетельствует не о припоминании реальных фактов, а о конструировании истории.

«Это контроль речи, заготовленные фразы, легенды... Это значимый сигнал детекции лжи», — утверждает эксперт.

Эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов поддержал коллег, охарактеризовав выступление Долиной как классический «самооправдательный нарратив», далекий от эмоционального порыва человека, пережившего потерю.

Напомним, общественный резонанс вокруг дела певицы возник после решения суда, который вернул ей спорную квартиру, но оставил покупательницу, Полину Лурье, без жилья и без уплаченных за него денег. Эта история породила в сети волну критики и даже новый термин — «схема Долиной» — под которым стали понимать спорные сделки с недвижимостью.

Ранее адвокат заявила, что Лурье не отзовет жалобу на Долину из Верховного суда.