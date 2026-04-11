«Прощай, селедка с душком!». Новый ГОСТ предписал делать филе только из выпотрошенной рыбы

Специалисты в России подготовили первый государственный стандарт (ГОСТ), посвященный блюдам исконно русской кухни. В документе, который оказался в распоряжении РИА Новости , особое внимание уделено технологии приготовления сельди и рыбной икры.

Согласно проекту, селедку предписывается делать из полностью обеспложенной рыбы. Тушу разделывают на филе без кожи и костей, после чего нарезают небольшими поперечными кусочками. В стандарте также оговаривается способ подачи: рыбные ломтики поливают растительным маслом либо горчичной заправкой.

Что касается икры, то для нее в документе приводится четкое определение. Так, частиковой икрой считается свежий, соленый или пастеризованный продукт, полученный от рыб группы «частиковые». В перечень таких пород входят: щука, сазан, судак, вобла, тарань, карась, чехонь, плотва, лещ, окунь, жерех, линь, кутум, язь, сиг, сом, сельдь, треска, пикша, минтай и камбала.

Уточняется, что соленую и пастеризованную икру принято подавать как холодную закуску — с зеленым или репчатым луком. Кроме того, продукт разрешается использовать в качестве ингредиента для других блюд.

Ранее врач Гузман сообщил, что мидии рекомендованы для поддержки сердца, мозга и мышц.