«Проще уже оставить до 2027-го»: в Балашихе елка помогает приблизить Новый год

Весна в Балашихе никак не наступит не только по календарю, но и по факту. В некоторых дворах до сих пор царит новогоднее настроение. Буквально: на улице Разина, 1А местные жители обнаружили елку, которую коммунальщики так и не удосужились убрать после праздников, пишет REGIONS .

Горожане решили не грустить, а подойти к вопросу с юмором и начали обратный отсчет до следующего Нового года. До 31 декабря осталось всего 296 дней.

«На календаре 10 марта, а елка до сих пор стоит. Проще ее не убирать, а оставить до следующих новогодних праздников», — комментируют жильцы.

Фотография зеленой красавицы, гордо возвышающейся посреди двора, мгновенно разлетелась по соцсетям. В телеграм-канале «В Балашихе|Все новости» тут же нашлись свидетели аналогичного явления: оказалось, что елки-долгожители водятся не только на Разина, но и в Кучино, и в Железнодорожном.

Как выяснили журналисты, ситуация упирается в банальную бюрократию. Городские власти отчитались: все муниципальные елки демонтировали еще до Масленицы. А те объекты, что продолжают мозолить глаза прохожим, находятся в зоне ответственности управляющих компаний или администраций торговых центров.

В УК, обслуживающей дом № 1А на улице Разина, пообещали исправиться и убрать символ несбывшейся зимы до конца текущей недели.

В соцсетях тем временем строят теории. Самая популярная версия гласит, что график демонтажа праздничного декора в этом году полетел в тартарары из-за рекордных снегопадов. Коммунальщики были брошены на расчистку дорог, а елки решили подождать своей очереди. И дождались — почти до середины марта.

Пока одни жители возмущаются, другие предлагают не трогать деревья, а просто каждый день обновлять табличку с количеством дней до следующего праздника. До 2027 года осталось совсем чуть-чуть.

Ранее сообщалось, что жители Реутова в Подмосковье просят отпустить приунывшего в марте Деда Мороза домой.