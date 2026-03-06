«Он очень устал»: жители Реутова просят отпустить приунывшего в марте Деда Мороза домой

В Реутове Московской области наступила календарная весна, новогодние елки давно отправились на склад, иллюминация погасла, но один упрямый символ уходящей зимы продолжает держаться до последнего. Как пишет REGIONS , жители города заметили у входа в кафе на улице Дзержинского надувного Деда Мороза, вид которого вызывает не праздничное настроение, а острое желание укусить пледом и отправить в санаторий.

Фигура, еще недавно бодро приветствовавшая посетителей заведения, теперь напоминает усталого путника, добравшегося до финиша марафона. Дед Мороз почти согнулся до земли, потерял былую торжественность и выглядит так, будто отработал три смены подряд без перерыва на сон. Снимок грустного персонажа опубликовал один из местных телеграм-каналов, и подписчики мгновенно включились в обсуждение.

«Он очень устал. Такое впечатление, что Дед Мороз выбился из сил. Отпустите дедушку домой», — эмоционально прокомментировала состояние фигуры одна из жительниц, Карина.

Горожан поддержали многие: по их мнению, фигура давно потеряла праздничный вид и выглядит скорее печально, чем торжественно.

Впрочем, как выяснилось, у этой истории счастливый финал. Сотрудница кафе Александра рассказала REGIONS, что Дед Мороз не остался без внимания руководства. По ее словам, фигура уже «отправилась» на заслуженный отдых, и в ближайшее время на ее месте появится весеннее оформление.

Остается надеяться, что надувному дедушке не пришлось писать заявление по собственному желанию и он уволился по-хорошему, с сохранением праздничной пенсии и правом на ежегодное возвращение в следующем декабре.

