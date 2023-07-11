«Просто фантастика»: кота, потерявшегося в багажном отделении аэропорта Внуково, нашли спустя неделю

Кот по кличке Котик, который потерялся в багажном отделении аэропорта Внуково, нашелся спустя неделю. Об этом со ссылкой на хозяйку питомца и волонтеров, которые участвовали в поисках, сообщил «360» .

Инцидент произошел 4 июля. Хозяйка кота Юлия улетала вместе с маленькой дочерью и коляской, поэтому не смогла взять переноску с питомцем в салон самолета. Транспортировочную клетку сдали в багаж, однако кот сумел выбраться из нее.

Спустя неделю сотрудники аэропорта обнаружили Котика недалеко от места стоянки самолета. Они поймали его, напоили и накормили, а также сообщили хозяевам, что питомец нашелся.

За котом в аэропорт поехал супруг Юлии, поскольку сама она еще не в Москве. Мужчина, узнав, что кота нашли, написал жене: «Это просто фантастика!». Хозяева Котика эмоционально отреагировали на произошедшее и поблагодарили всех, кто помогал с поисками животного.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» спасли кота, который три дня просидел на дереве в селе Осташево Волоколамского городского округа.