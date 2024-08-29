Просторную квартиру для своей семьи приобрела педагог из Дзержинского по «Соципотеке»

Учительница начальных классов из городского округа Дзержинский смогла купить просторную квартиру для своей семьи благодаря тому, что приняла участие в региональной программе «Социальная ипотека». Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

У Евгении Баловой из МБОУ «Лицей № 6 «Парус» пятеро детей. По словам многодетной мамы, изначально учиться на педагога она пошла, чтобы лучше воспитать своих ребят. Сейчас ее рабочий стаж составляет уже шесть лет.

Семья Баловых жила в съемной квартире. Узнав, как коллеги решили свои жилищные вопросы с помощью региональной меры поддержки, Евгения решила подать документы.

Она отметила, что они с мужем очень долго выбирали себе жилье, ведь им очень хотелось найти спокойный район. Дом искали с хорошим двором с детской площадкой. Они уже переехали в трехкомнатную квартиру. Ремонт был сразу, осталось только распаковывать вещи.