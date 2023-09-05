Против фонда Умерова возбуждено уголовное дело за нарушения закона о труде

В отношении руководства фонда госимущества Украины, которым до последнего времени руководит предложенный Верховной раде президентом Владимиром Зеленским кандидат на пост министра обороны страны Рустем Умеров, местными правоохранителями возбуждено уголовное дело.

Как пишет издание «Украинские новости», причиной тому стали систематические грубые нарушения законодательства о труде. В самом фонде пока никак происходящее не комментируют.

«В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в письме Национальной полиции Украины… На 4 сентября 2023 года руководителем ФГИУ является Рустем Умеров, а его заместителем — Александр Федоришин», — говорится в материале.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что будущий глава Минобороны Украины Умеров давно завербован американскими спецслужбами.