Противница СВО, любящая лягушек: что известно о российской ученой, которой грозит срок в США

Гарвардская исследовательница Ксения Петрова оказалась в центре громкого скандала в США. Информагентство URA.RU выяснило подробности об ученой, которой грозит срок либо депортация.

Петрову 16 февраля задержали в бостонском аэропорту с партией лягушачьих эмбрионов для исследований. Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы за контрабанду биоматериалов.

Адвокаты утверждают, что это досадное недоразумение — Петрова просто не знала о необходимости декларировать научные образцы. Однако власти аннулировали ее визу, предложив либо депортацию в Россию, либо возвращение во Францию. Ученая выбрала второй вариант, но вместо свободы оказалась в иммиграционном центре.

В материале указали, что ситуация осложняется политическим подтекстом. Дело в том, что Петрова, уехавшая из России после 2022 года, опасается преследования на родине. Она не поддерживает СВО. Тем временем в ее поддержку уже выступили 17 американских сенаторов.

Коллеги называют Петрову ценным специалистом, а дело — бюрократической ошибкой. Но власти настаивают на наличии угрозы национальной безопасности, по этой причине не одобрили УДО. Как сложится судьба ученой, пока неизвестно. Последнее слово останется за судом.

Ранее сообщалось, что Минюст США призвал депортировать из страны российскую ученую Петрову.