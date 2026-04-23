Протоиерей назвал условие, при котором душа умершего «не примет» кремацию

Православие не считает тело простой «упаковкой» для души. Об этом в интервью журналу «Фома» заявил протоиерей Александр Овчаренко из храма Александра Невского при МГИМО.

В христианстве, напомнил священник, тело называют «храмом Божиим», которому предстоит воскреснуть. Поэтому к нему всегда относились с почтением. Однако, если кремация прошла против воли покойного, его душа может внутренне отвергнуть такой исход. Тем не менее Церковь не отказывает в молитве кремированным, учитывая реалии современности.

В пример Овчаренко привел жертв пожаров и катастроф, чьи тела были уничтожены. Для них Церковь совершает отпевание. Способ гибели плоти, подчеркнул он, не решает судьбу души. К моменту сожжения она уже сосредоточена на духовных испытаниях (мытарствах), а не на теле. Кремация не угрожает душе и не лишает человека церковной молитвы — главное это вера при жизни и молитвы родных после смерти.

