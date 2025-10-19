Протоиерей заявил, что мужчины совершают преступления из-за женщин

Протоиерей Михаил Швалагин сделал заявление о том, что мужчины совершают преступления из-за женщин, которые, по его мнению, «много хотят». Настоятель Серафимо-Саровского храма отец Сергий подчеркнул, что личное мнение священника не является официальной позицией Русской православной церкви. Он предложил ограничивать служение священников, которые высказывают спорные суждения под видом церковной позиции, сообщают Пруфы.рф .

Эксперты и общественные деятели отметили, что обвинять женщин в преступлениях мужчин некорректно и опасно для общества. Председатель организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов подчеркнул, что женщины часто предотвращают противоправные действия и помогают утихомирить конфликты.

Психолог Эрика Сарварова пояснила, что мужская агрессия по отношению к женщинам часто связана с незавершенными внутренними конфликтами и отношениями с матерью. Мужчины, которые не получили достаточной поддержки в детстве, могут проецировать обиды на женщин во взрослом возрасте, вместо того чтобы работать над собой.

Как отметили эксперты, женщинам необходима забота и внимание, а духовное взросление человека требует способности признавать ответственность за собственные действия, а не искать «виновных» среди противоположного пола.

Ранее сообщалось, что пары рискуют получить отказ в венчании без регистрации.