Процедура восстановления Крымского моста продлится до 31 декабря

Как сообщает сайт aif.ru , правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря текущего года.

Крымский мост — это значимый объект инфраструктуры, который обеспечивает важное транспортное сообщение. Напомним, что в понедельник, 17 июля на мосту произошел теракт.

На его восстановление потребуется около 1-1,3 миллиарда рублей, что является приоритетом для правительства РФ. Такие затраты обычно включают в себя не только материалы и технику, но и оплату труда специалистов.

Еще с прошлого октября восстановлением моста занимается компания «Нижнеангарсктрансстрой», которая должна сделать 50% работ самостоятельно. Если она выполнит это условие, то сможет привлечь соисполнителей.