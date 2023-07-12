Провал украинского контрнаступления внес коррективы в планы НАТО – СМИ

Авторы португальской газеты посчитали, что разочарование Зеленского можно понять, также они отметили, что аналогичные эмоции испытывают и члены альянса по поводу контрнаступления Украины. Обозреватели также отметили, что продвижение украинской армии идет медленно, а результат почти незаметен. В итоге действия России во время контрнаступления перечеркнули все политические и военные планы Украины и НАТО.

Газета сообщила, что страны НАТО планировали, что действия Украины во время контрнаступления будут иметь высокую эффективность, но Киев не только не показал результат, но и потерял боеспособные подразделения. Португальские СМИ посчитали, что причина отказала принять Украину в альянс заключается именно в этом.