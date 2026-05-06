«Утренник в детском саду»: российские стилисты жестко раскритиковали Met Gala 2026

В ночь с 4 на 5 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке прошел Met Gala — ежегодный Бал Института костюма. Темой вечера было «Искусство костюма», а дресс-код — «Мода как искусство», который должен был отражать как связана мода и человеческое тело. Стилист Селена Сафарова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о лучших и самых неудачных образах этого фешн-события.

Лучшие образы

Кендалл Дженнер

По словам эксперта, один из лучших образов на Met Gala 2026 был у модели Кендалл Дженнер.

«Ее платье создано из обычной футболки, и в этом заложено много смыслов. Кендалл не просто вышла в „голом платье“ — она сыграла античную статую, ожившую на красной дорожке, и показала, как из масс-маркета можно сделать арт-объект уровня музея», — сказала она.

Сабрина Карпентер

Второе место стилист отдала образу американской актрисы и певицы Сабрины Карпентер.

«Интересное прочтение темы. Кино — как искусство вот посыл данного выхода! Пишут, что платье Сабрины создано из пленки картины „Сабрина“. Мне кажется, Билли Уайлдер бы не оценил», — сообщила Сафарова.

Мадонна

По ее мнению, первое место занимает Мадонна.

«Мадонна делает свой привычный ход: берет религиозную историю со смыслом и переделывает ее в поп-культуру. Она вдохновилась картиной „Корабль дураков“. На бале это читается как легкая насмешка над индустрией и вообще обществом — как будто все плывут на одном „корабле тщеславия“, и каждый там часть этого шоу. А мне этот образ напомнил картину Айвазовского „Корабль“», — считает собеседница издания.

Самые неудачные образы

Дри Хемингуэй

Один из худших образов был у актрисы и топ-модели Дри Хемингуэй, подчеркнула специалист.

«Самый худший вариант — прийти на такое значимое событие не по дресс-коду. Но иногда лучше просто красивое платье, чем дешевый карнавальный костюм похожий на жалкое подобие утренника в детском саду», — сказала Сафарова.

Лиса

Также стилист добавила, что один из самых неудачных образов был у к-поп звезды Лисы.

«В ту же копилочку, руки от манекена — плохая конструкция и выбор ткани. В этом образе плохо все! И прическа и выбор аксессуаров. Слишком перегруженный верх», — рассказала она.

Солана Имани Роу

По ее мнению, самый худший образ был у певицы Соланы Имани Роу.

«Иногда все понятно без слов. Этот образ перегружен, в нем слишком много всего. Он шумный и ничего общего с красотой, модой и искусством не имеет! Даже если там есть смысловые нагрузки, то это никак не спасет данный каламбур», — заключила стилист.

