Макрона свистом встретили на закрытии Олимпийских игр

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время церемонии закрытия Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщил Mash.

Свистом французского лидера встретили, когда он вышел произнести официальную речь.

Как пишет источник, организаторов Игр вновь обвинили в сатанизме из-за официального постера закрытия турнира. По мнению европейских пользователей интернета, которые и возмутились в соцсетях изображением, на плакате нарисовали Люцифера.

Постер ОИ представляет собой плакат черного цвета. На нем изображен светящийся человек, который летит вниз головой на Землю. Именно этот фрагмент смутил людей. Они нашли в летящем человеке схожесть с падшим ангелом с картины французского художника Гюстава Доре к поэме «Потерянный рай».

Олимпийские игры-2024 в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Турнир запомнился скандалами, в том числе связанными с открытием.

Кроме того, спортсмены жаловались на условия в олимпийской деревне. Организаторы путали флаги государств. Так, например, на церемонии награждения вместо флага Таджикистана показали флаг Таиланда.

Ранее сообщалось, что российские гребцы заняли четвертое место на Олимпиаде в каноэ-двойках.