Прожиточный минимум в Рязанской области вырастет до 13,8 тыс. рублей в 2024 году

С начала следующего года в Рязанской области прожиточный минимум на душу населения составит 13 753 рублей, что почти на 960 рублей больше уровня нынешнего года. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что для трудоспособного населения данная сумма увеличится почти до 15 тыс. рублей, для пенсионеров — почти 12 тыс. рублей.

Отмечается, что прожиточный минимум детей в регионе составит более 13,7 тыс. рублей.