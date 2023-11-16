Прожиточный минимум в Рязанской области вырастет до 13,8 тыс. рублей в 2024 году
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С начала следующего года в Рязанской области прожиточный минимум на душу населения составит 13 753 рублей, что почти на 960 рублей больше уровня нынешнего года. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что для трудоспособного населения данная сумма увеличится почти до 15 тыс. рублей, для пенсионеров — почти 12 тыс. рублей.
Отмечается, что прожиточный минимум детей в регионе составит более 13,7 тыс. рублей.