Психиатр допустил попытку суицида у москвича после убийства жены и ребенка

Психиатр Владимир Файнзильберг в беседе с aif.ru не исключил, что в камере СИЗО у банкира из Москвы, который выбросил из окна жену и ребенка, может произойти обострение отклонений. Специалист допускает, что мужчина может предпринять попытку самоубийства.

Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза и решение суда сделают судьбу банкира Александра Липатова более определенной. Если действительно признают шизофренический психоз и другие расстройства, то мужчине потребуется профессиональное лечение. В колонию его, скорее всего, не отправят. По словам Файнзильберга, СИЗО — это не лучшие условия для человека с отклонением.

«По мнению психиатра, в камере СИЗО у Липатова, скорее всего, начнет прогрессировать болезнь, и он может что-то сделать с собой или проявлять агрессию по отношению к окружающим», — пишет сайт.

Член ОНК Москвы Мария Ботова отмечает, что люди в ремиссии могут содержаться не в стационарах, а в обычных камерах СИЗО. В ремиссии психически нездоровые люди обычно безвредны. В период обострения такого заключенного могут доставить в психиатрическую больницу при Бутырском следственном изоляторе, оказать помощь, снять психоз.

«Но психиатрическое лечение у нас добровольное. Если он не даст официального согласия, его не имеют права лечить», — добавила правозащитница Ева Меркачева.

Эксперты полагают, что суд отправил Липатова на принудительное лечение или в камеру психушки до отправки в Институт Сербского на экспертизу. Последняя установит, был ли банкир вменяем. Если да, то это подтвердит, что преступление он совершил сознательно и по закону должен отбыть наказание в колонии.

Напомним, москвича Александра Липатова обвиняют в убийстве супруги и новорожденного ребенка. Он выбросил обоих с 16 этажа. По предварительным данным, мужчина страдал зрительными и слуховыми галлюцинациями, а пойти на страшный шаг мог из-за голосов в голове. Предварительно психиатры поставили Липатову диагноз, но потребуются еще экспертизы для окончательного решения о наказании.

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