Выброшенный с 16 этажа стул едва не убил жительницу Тулы
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Тулячку едва не покалечил стул, выпавший из окна многоэтажки. Ей повезло «родиться в рубашке», сообщают Тульские известия.
Инцидент произошел на улице Хворостухина, 15А. По сообщению очевидцев, неизвестный мужчина стал утилизировать свою мебель из квартиры через окно. Тяжелые предметы летели из окна 16 этажа.
Табуретки, стулья и прочие вещи пробивали козырек подъезда и угрожали ударить случайного прохожего. Жертвой летающей мебели едва не стала местная жительница. Тулячка вовремя сориентировалась и отбежала в последние секунды: в противном случае стул упал бы ей на голову. Полагают, что ситуация могла бы кончиться трагедией.
Жильцы обратились в полицию с жалобой на странного соотечественника.
Ранее сообщалось, что в Кемерове ребенок залез на край окна. Его мать узнала об угрозе только из соцсетей.