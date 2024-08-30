Выброшенный с 16 этажа стул едва не убил жительницу Тулы

Тулячку едва не покалечил стул, выпавший из окна многоэтажки. Ей повезло «родиться в рубашке», сообщают Тульские известия .

Инцидент произошел на улице Хворостухина, 15А. По сообщению очевидцев, неизвестный мужчина стал утилизировать свою мебель из квартиры через окно. Тяжелые предметы летели из окна 16 этажа.

Табуретки, стулья и прочие вещи пробивали козырек подъезда и угрожали ударить случайного прохожего. Жертвой летающей мебели едва не стала местная жительница. Тулячка вовремя сориентировалась и отбежала в последние секунды: в противном случае стул упал бы ей на голову. Полагают, что ситуация могла бы кончиться трагедией.

Жильцы обратились в полицию с жалобой на странного соотечественника.

Ранее сообщалось, что в Кемерове ребенок залез на край окна. Его мать узнала об угрозе только из соцсетей.