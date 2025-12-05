Психиатр назвал признаки невменяемого продавца жилья: почему «эффект Долиной» волнует рынок?

Главный врач клиники «Аксона» психиатр Эдуард Холодов в беседе с «Лентой.ру» перечислил ключевые поведенческие маркеры, которые могут указывать на неспособность продавца недвижимости осознавать свои действия. Их игнорирование чревато аннулированием договора купли-продажи.

Специалист советует проявлять максимальную бдительность, если контрагент производит впечатление дезориентированного человека. Тревожными сигналами являются непонимание им места и времени, затруднения с называнием собственного имени или сути происходящего. К более выраженным симптомам, по словам Холодова, относятся проявления бреда или галлюцинаций, немотивированные вспышки агрессии или страха, а также полная утрата контакта с реальностью.

Подобные состояния, как пояснил врач, часто свидетельствуют о серьезных заболеваниях: прогрессирующей деменции, шизофрении или органических поражениях головного мозга.

«В этом случае участник сделки никоим образом не может быть признан сделкоспособным», — подчеркнул психиатр.

Особую опасность, по его мнению, представляет транзиторное (кратковременное) помутнение сознания. Оно может возникнуть внезапно на фоне острого стресса — например, из-за необходимости срочно продать единственное жилье — и так же быстро пройти, оставаясь незаметным для окружающих. Однако даже кратковременный эпизод неадекватности является юридическим основанием для оспаривания соглашения.

Отдельно Холодов отметил необходимость переносить сделку, если продавец явно находится под воздействием алкоголя, наркотиков или сильнодействующих препаратов. На это могут указывать заторможенность или бессвязность речи, отсутствующий взгляд, вялая мимика, а также неадекватная эмоциональная реакция — от чрезмерной суетливости до паники.

Рекомендации эксперта особенно актуальны в свете прецедентов, подобных истории с певицей Ларисой Долиной. Она через суд вернула себе проданную квартиру, сославшись на введение в заблуждение. В результате покупатель лишился и жилплощади, и уплаченных денег. Российские суды уже аннулировали несколько тысяч аналогичных сделок, что формирует на рынке недвижимости новый тренд осторожности, получивший название «эффект Долиной».

