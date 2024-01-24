Психиатр Рудов перечислил ключевые правила расставания с любимым человеком

Развод или расставание с любимым человеком, как правило, сопровождается серьезным стрессом для человека. По словам врача-психиатра Виктора Рудова, такие стрессы могут привести к головным болям, гипертонической болезни и бессоннице. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в период расставания надпочечники начинают вырабатывать гормон кортизол, который при повышенном уровне стресса может вызвать различные заболевания вроде гипертонии, сахарного диабета и нарушения иммунитета.

По мнению медика, также двумя важными и опасными спутниками во время разрыва с любимыми являются бессонница и апатия.

Он подчеркнул, что в такие моменты стоит насильно взять себя в руки.