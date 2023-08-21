Психолог Безгина перечислила помогающие наладить отношения с тещей правила
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По словам психолога Натальи Безгиной, с целью налаживания отношений с тещей следует помнить три правила — чтение традиций, соблюдение личных границ и уважение родителей жены. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что мужчина выбирает супругу, но не тещу, а мать жены точно не ищет себе зятя и может иметь негативный опыт отношений с мужчиной и переносить неприязнь на зятя.⠀
По мнению специалиста, не следует переносить ссору или непонимание в семье на других ее членов.
Она подчеркнула, что огромной ошибкой является игнорирование семейных традиций, что нередко приводит к недопониманию между тещей и зятем.