Психолог Безгина перечислила помогающие наладить отношения с тещей правила

По словам психолога Натальи Безгиной, с целью налаживания отношений с тещей следует помнить три правила — чтение традиций, соблюдение личных границ и уважение родителей жены. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что мужчина выбирает супругу, но не тещу, а мать жены точно не ищет себе зятя и может иметь негативный опыт отношений с мужчиной и переносить неприязнь на зятя.⁣⁣⠀

По мнению специалиста, не следует переносить ссору или непонимание в семье на других ее членов.

Она подчеркнула, что огромной ошибкой является игнорирование семейных традиций, что нередко приводит к недопониманию между тещей и зятем.