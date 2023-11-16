Психолог Булгакова назвала причины стремления у пожилых людей хоронить себя раньше времени

Отдельные люди не умеют жить в старости, начинают себя хоронить. Психолог Екатерина Булгакова рассказала, с чем это связано и как помочь таким людям. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, выход на пенсию ассоциируется у многих пожилых людей именно с потерей прежней социальной роли, ощущением ненужности.

Эксперт добавила, что свою роль в этом играют также и ухудшение здоровья и умственных способностей, а также сильная экономия на себе для того, чтобы помочь детям.

По ее мнению, в данном случае необходимо оказывать поддержку родным, помочь адаптироваться к новым условиям жизни либо обратиться за помощью профессионального психолога.