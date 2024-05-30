Психолог Дугенцова перечислила причины неадекватного поведения людей в соцсетях

Соцсети и чаты стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они дают возможность нам общаться с друзьями, семьей и коллегами, соседями, родителями одноклассников наших детей, независимо от расстояния. При этом они же могут стать рассадником агрессивного поведения и спама. Психолог Дарья Дугенцова рассказала, почему люди ведут себя в чатах агрессивно или закидывают спамом. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, в подобных случаях лучше всего не обращать внимания на такое поведение участников чата с целью не тратить впустую свои нервные клетки, просто задуматься о вероятных причинах такого поведения людей и не отвечать им.

Эксперт добавила, что в плане рассылания спама следует поступать чуть иначе. В случае позитивного спама можно лишний раз лайкнуть и дать обратную связь. Такое поведение людей в чатах никак не связано с психотипами людей. Так, в случае негативного контента в соцсетях это всего лишь выплескивание своих эмоций у человека, который в жизни чаще всего не выражает агрессию.

По ее мнению, в целом забрасывание чатов информацией является следствием дефицита внимания в реальной жизни.