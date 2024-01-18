Психолог Дугенцова перечислила причины возвращения к бывшим после измены

По словам психолога Дарьи Дугенцовой, нередко люди возвращаются к бывшим партнерам после измены, так как обесценивают собственные чувства и эмоции. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что человек не представляет себя без отношений с возлюбленным и на данной стадии многие обычно обращаются к психологам с целью разобраться в произошедшем.

По мнению специалиста, отдельные люди могут впасть в депрессию. Это необходимо для осознания произошедшего, а после этого происходит адаптация.