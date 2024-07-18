Психолог Хорс: жертвами телефонных мошенников становятся люди двух крайностей

Мошенники работают по примерно одним и тем же схемам, однако по какой-то причине на них до сих пор ведутся. Не всегда работают опытные злоумышленники или мастера нейролингвистического программирования. Как отметил специалист в области психологии Михаил Хорс, жертвами обмана чаще всего становятся две категории людей из разных крайностей. Мнение эксперта публикует KP.RU .

Как отметил Хорс, чаще всего мошенники обзванивают людей площадями: рано или поздно они натыкаются на слабое звено, которое способны удерживать на линии часами. Нередко попадаются на уловки люди с отклонениями, у которых притуплены многие чувства, но лидирует высокое самомнение. Плюс ко всему есть некоторые уловки, которые взяты из системы воспитания и маркетинга. Это как минимум схема «трех да»: человеку постоянно задают вопросы. А как учили многих с детства, на вопросы нужно отвечать, ведь игнорировать невежливо. Когда человек три раза сказал «да» ему легче ответить положительно и в четвертый раз.

«Это две крайности. Во-первых, люди, которые очень в себе уверены. Те, кто свято верит, что «я-то на уловку мошенников точно никогда не попадусь». Во-вторых, — те, кто, наоборот, всего боится, крайне неуверенные в себе граждане. А вот «серединка» - защищенная: человек сомневается, знает, что звонок может быть разводкой. Он тоже боится, но в меру, и его за этот страх, как за хобот не потянешь», — отметил психолог.

Также Хорс рассказал, что не так с людьми, которых обманули и они рассказывают про туман в голове и гипноз. По его словам, такие жертвы мошенников просто не хотят признавать что внушаемы и поддаются манипуляциям, на деле все куда проще. У них просто срабатывает защитная реакция — отрицание. Если бы можно было применять гипноз по телефону с успехом, то мошенники быстро переключились бы не на клиентов банков, а их сотрудников, в том числе и высокопоставленных.

Ранее сообщалось, что мошенники стали взламывать аккаунты россиян, «тапающих» хомяка.