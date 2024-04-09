Психолог Корнилова: шаурма на первом свидании приведет к одиночеству

Первое свидание — самая важная встреча до начала отношений, уверяют специалисты. Поэтому нельзя в этот день вести девушку есть шаурму или пиццу, предупредила психолог Яна Корнилова.

Эксперт отметила, что в фастфуд обычно добавляют жирные соусы и специи, из-за чего после обеда от потенциального парня может неприятно пахнуть.

«Свидание с шаурмой выставит вас неряхой и жмотом, который не готов потратиться на любимую», — сказала психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Корнилова уточнила, что на первом свидании лучше не идти в любое кафе, где можно есть руками. Например, в пиццерии или бургерные.

«Во время первой встречи мы еще идеализируем партнера. Поэтому если вы испачкаетесь в соусе, то шанс на отношения упадет. Подумайте, что важнее: шаурма и одиночество или любовь», — отметила собеседница.

По словам психолога, на первом свидании также не стоит идти гулять в парк.

«У гуляющих не будет возможности сблизиться, и первое свидание уже заранее станет последним», — предостерегла Корнилова.

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