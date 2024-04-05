Идеальное тело к лету: диетолог раскрыла секреты быстрого и безопасного похудения

Весной многие задумываются о похудении, ведь не за горами сезон отпусков. О том, как быстро и безопасно привести себя в форму, рассказала диетолог Анастасия Тараско.

По словам эксперта, безопасное похудение предполагает снижение веса на 2-5 кг в месяц. Терять за этот период больше — попросту небезопасно.

«Худеть стоит постепенно, придерживаясь в этом вопросе постоянства и регулярности. Стоит обратить внимание на режим питания: отметьте, сколько раз в день вы перекусываете. Ненужные перекусы необходимо убрать», — порекомендовала диетолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Важно обратить внимание и на режим сна. Эксперт советует начать ложиться спать хотя бы на 15-20 минут раньше привычного времени.

«Так вы будете больше отдыхать, организм будет восстанавливаться, и потребность в дополнительных калориях станет меньше», — пояснила эксперт.

По словам собеседницы, важно также сбалансировать свой рацион и отказаться от простых углеводов.

«Бывает, что человек даже не ест сладкое, но постоянно добавляет в еду соусы, майонез, кетчуп или готовит что-то в панировке. Именно здесь скрыто большое количество калорий. Лучше всего использовать иные заправки, которые необходимо еще и дозировать. Например, не заправлять сразу весь салат, а начать с одной столовой ложки», — добавила Тараско.

Диетолог посоветовала добавить в рацион овощи, фрукты и зелень в любых количествах, но без обжарки, заправки и дополнительных ингредиентов.

«И еще — не нужно резко увеличивать физическую нагрузку и бежать в спортзал, например. Если вы ранее не занимались, стоит начать хотя бы с 30-минутной тренировки или прогулки», — подчеркнула эксперт.

В итоге, по словам собеседницы, можно снизить количество потребляемых калорий с помощью рациона и увеличить объем потраченных калорий с помощью умеренных нагрузок. Так удастся быстро, эффективно и безопасно привести свое тело в форму.

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