Психолог Коржаева назвала предварительные признаки удачной поездки ребенка в лагерь

Многие родители отправляют детей летом в лагерь, но не каждый ребенок и н в каждом случае готов быть самостоятельным и без мамы с папой. Клинический психолог Ирина Коржаева перечислила признаки удачной поездки в детский лагерь. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, главными моментами легкого времяпрепровождения в лагере для ребенка может быть то, если он умеет следить за собой, соблюдает гигиену, выбирать еду и убирать за собой, принимает решения при ранении или падении, знает, к кому обратиться в случае неприятности, у него отсутствуют привычка сбегать, разбирать чистую и грязную одежду, занимает сам себя в свободное время.

Специалист также отметила, что важно быть самостоятельным и находить общий язык с людьми.

Она также подчеркнула, что при наличии особенностей здоровья у ребенка он должен самостоятельно с ними справляться или отдыхать в специализированном лагере.