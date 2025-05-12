Психолог Куликова-Цай пояснила причины снижения производительности после майских праздников

По словам бизнес-психолога Юлии Куликовой-Цай, сокращение продуктивности в первую неделю после длинных каникул может составлять от 15 до 30% в зависимости от сферы деятельности и культуры компании. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что после длинных выходных у большей части сотрудников наблюдается спад концентрации внимания, мотивации, медленно принимаются решения, ощущается усталость и даже апатия.

По мнению эксперта, вернуться в рабочий режим поможет соблюдение следующих правил: мягкий старт, то есть всевозможное избегание жестких дедлайнов, тяжелых совещаний и полноценной нагрузки, а также планирование недели, фокусирование внимания на маленьких успехах, поддержание позитивного настроя.

Она подчеркнула, что после длинных выходных синдром «разбитого бойца» не является ленью или слабостью характера. Так, мозгу необходимо от двух до пяти дней, чтобы переключиться с режима отдыха в режим активной работы. Ключевым правилом является отсутствие требований от себя моментальных сверхскоростей.

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