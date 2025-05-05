Священник Островский пояснил отсутствие пользы от длинных выходных

Он добавил, что пьянство вообще в любой день плохо, а если таким образом проводить праздничные дни, то это даже уже не отдых. Так, на майские четыре дня выходных — вечером затарился, выпил, похмелился и так далее. Следовательно, человек не идет на работу отдохнувшим, поскольку алкогольные напитки не дают отдыха.

Ранее депутат Антропенко пояснил пользу длинных майских выходных для российской экономики.