Психолог Лаврова назвала способы убрать тревогу перед праздниками

Для каждого жителя нашей страны Новый год является долгожданным праздником, связанным с новыми ожиданиями и планами. Тем не менее часто это событие омрачает тревожность, от которой избавиться никак не получается. По словам психолога Елены Лавровой, конец года для многих знаменует завершение определенного жизненного цикла и требует подведения итогов. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что важно формулировать итоги года, исходя из благодарности к самому себе, при этом не следует себя обесценивать.

По мнению специалиста, также причиной тревожности могут быть ритуал дарения подарков, нескончаемый объем дел, которые необходимо успеть завершить перед праздниками. Для того чтобы избежать этого, следует систематизировать и распланировать все задачи.