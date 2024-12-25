Психолог на фоне массовых поджогов в Подмосковье объяснил, почему люди верят мошенникам

Мошенники умеют вызывать страх и отключать логику у своих жертв, что заставляет их идти на преступление. Об этом REGIONS на фоне массовых поджогов в Подмосковье рассказал психолог Дмитрий Гончаров.

По его словам, аферисты могут разыграть ситуацию с похищением денег или родственниками, которые якобы попали в беду, чтобы получить желаемое от граждан. Эксперт добавил, что злоумышленники часто торопят жертв и не дают им времени подумать над ситуацией.

«Они говорят: «Немедленно переведите деньги» или «Это вопрос жизни и смерти, действуйте прямо сейчас». В таком состоянии человек перестает сомневаться, потому что ему кажется, что действительно медлить нельзя», — пояснил Гончаров.

Подробнее о том, как мошенники убедили жителей Подмосковья пойти на хулиганство, — в материале REGIONS.