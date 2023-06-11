Психолог Наумова назвала способы радоваться жизни при любой погоде

На фоне плохой погоды в начале сезона у людей может возникнуть синдром «отложенного лета». Психолог Наталья Наумова рассказала, что это за психологический эффект и как с ним бороться. О этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она пояснила, что таким синдромом называют чувство неоправданных ожиданий от летнего сезона. В этом году как раз наиболее вероятен такой синдром у жителей Центральной России, поскольку тепло сменяется холодом, что неизбежно приводит многих к разочарованию.

Эксперт отметила, что при данном синдроме значительную роль играет восприятие, в связи с чем следует позитивно мыслить и получать удовольствие от любой погоды.

Она подчеркнула, что даже в прохладную погоду можно время провести с интересом: встретиться с друзьями, сходить в кино или на выставку.

Наумова также посоветовала спать не менее восьми часов, гулять на свежем воздухе, уделять время хобби.