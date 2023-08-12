Психолог Наумова перечислила преимущества и недостатки курортного романа

Отпуск, проведенный на море, помимо хорошего отдыха, дает возможность завести курортный роман. Психолог Наталья Наумова рассказала, каким образом такие отношения могут повлиять на психику и кому следует избегать подобного общения. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, в данном случае важны ожидания от романа, которые не должны быть завышенными.

Специалист отметила, что в связи с этим благоприятное влияние оказывает курортный роман на людей после пятидесяти лет. Это позволяет им чувствовать молодыми и полными сил.