Психолог объяснила разницу между городской и сельской хандрой

Осенняя хандра — не абстрактное понятие, а реальное психологическое состояние, которое проявляется диаметрально противоположно в зависимости от места проживания. Психолог Евгения Попова в беседе с REGIONS пояснила , что триггеры и симптомы сезонного расстройства кардинально различаются у жителей мегаполисов, таких как подмосковный Красногорск, и у обитателей сельской местности, что требует принципиально разных подходов к решению проблемы.

По словам эксперта, в городской среде психику атакует «идеальный шторм» из внешних факторов. Высокая плотность населения, ускоренный темп жизни и резкий контраст между летним отпуском и интенсивной работой создают хронический стресс. Организм, лишенный естественных источников радости из-за сокращения светового дня, начинает искать суррогаты.

Именно осенью фиксируется пик неконтролируемых перееданий — это быстрый, но разрушительный способ получить дофамин. К этому часто добавляются апатия и волна профессионального выгорания.

Сельские жители, как утверждает психолог, сталкиваются с иным вызовом. Там смягчены триггеры мегаполиса, но на первый план выходит обостренное чувство социальной изоляции. Укорачивающийся день, плохая погода и сокращение живого общения усугубляют одиночество, что может приводить к затяжным депрессивным состояниям.

Эксперт подчеркивает ключевое различие: если с сезонной хандрой можно бороться с помощью психолога, смены режима и социальной активности, то при выявлении клинических случаев депрессии необходимо без промедления обращаться к врачам-психиатрам для специализированной помощи.

