Россиянам раскрыли, какие психические заболевания обостряются осенью

С приходом осени и весны многие люди сталкиваются с обострением психических расстройств, в первую очередь тревожных и депрессивных. Чтобы разобраться в причинах этой сезонной закономерности и способах борьбы с ней, «Вечерняя Москва» обратилась к врачу-психиатру Евгению Фомину.

Специалист объяснил, что ключевым фактором является резкая смена погодных условий. Метеорологические процессы, такие как приход циклона и снижение атмосферного давления, напрямую влияют на физическое и психическое самочувствие человека. Осенняя хандра и депрессия усугубляются из-за отсутствия солнца и общей хмурости. Весной же возникает другой диссонанс: внутреннее состояние тревоги и подавленности контрастирует с пробуждением и цветением окружающего мира, что только усиливает внутреннее напряжение.

По его словам, это приводит к заметному учащению и обострению целого спектра проблем: от невротических расстройств, повышенной тревожности и фобий до более тяжелых нарушений, таких как биполярное или шизофреническое расстройство.

Для тех, кто знает о своей предрасположенности к сезонным обострениям, критически важна профилактика. Врач рекомендует заранее, примерно за неделю до ожидаемого сложного периода, начать прием прописанных препаратов, так как они не действуют мгновенно. Ни в коем случае нельзя самостоятельно отменять текущую терапию — лучшим решением будет консультация с лечащим врачом для коррекции курса и более мягкого прохождения кризиса.

По его мнению, особая ситуация возникает, когда человек не осознает своего состояния. Заметив неадекватное поведение у близкого или знакомого, не стоит самостоятельно ставить диагнозы — это может спровоцировать конфликт. Гораздо эффективнее деликатно сообщить о своих наблюдениях тем, кому человек доверяет, чтобы семья могла мягко уговорить его обратиться к специалисту для постановки диагноза и начала терапии.

